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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 09:12 BJT

国际油市：美国原油价格持稳，上日因获利了结而大跌

有迹象显示，美国炼厂愿意支付高价，以抓住获利强劲的机会。

要求提供就业岗位的抗议者周一连续第六天封锁利比亚东部的Zueitina港口，石油出口继续暂停。

尼日利亚9月原油日出口量将达181万桶左右，其中不包括伯尼轻质原油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/李爽 审校 张涛)
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