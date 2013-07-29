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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 10:20 BJT

国际油市：NYMEX原油延续跌势，因市场担忧中国需求减少

伦敦布兰特9月原油合约 涨0.17美元报107.34，上交易日收低0.48美元。

中国工业企业6月获利较上年同期增长6.3%，涨幅低于5月的15.5%。

美国众议院本周将就对伊朗的严格制裁议案进行投票表决，该议案的目的是打压伊朗石油出口。

伊拉克北部石油公司(NOC)官员周日表示，由于遭炸弹袭击，连接伊拉克基尔库克油田至土耳其Ceyhan港口的输油管道原油输送工作暂停。

NOC官员称，若没有更多安全问题发生，则需要72个小时才能完成修复工作。

交易数据及价格技术图显示，对冲基金上周在市场走势转跌之前建立大量美国原油多头部位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/李爽 审校 张荻/李婷仪)
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