国际油市：NYMEX原油延续跌势，因市场担忧中国需求减少

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
伦敦布兰特9月原油合约 涨0.17美元报107.34，上交易日收低0.48美元。
中国工业企业6月获利较上年同期增长6.3%，涨幅低于5月的15.5%。
美国众议院本周将就对伊朗的严格制裁议案进行投票表决，该议案的目的是打压伊朗石油出口。
伊拉克北部石油公司(NOC)官员周日表示，由于遭炸弹袭击，连接伊拉克基尔库克油田至土耳其Ceyhan港口的输油管道原油输送工作暂停。
NOC官员称，若没有更多安全问题发生，则需要72个小时才能完成修复工作。
交易数据及价格技术图显示，对冲基金上周在市场走势转跌之前建立大量美国原油多头部位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/李爽 审校 张荻/李婷仪)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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