国际油市：NYMEX原油因美联储立场而上涨，市场关注中国PMI数据

布兰特原油期货 升0.19美元至107.89。布兰特原油7月上涨5.4%，为去年8月以来最大月度涨幅。

虽然美国经济持续复苏，但美联储认为经济依然需要扶持，暗示央行可能不会在9月会议上缩减购债规模。

美国经济第二季增长环比年率为1.7%，快于预期，不过第一季数据从1.8%下修至1.1%。

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史周三表示，稳健的货币政策方面，要保持流动性适度充裕，盘活存量，优化增量，一手抓风险防范，一手抓促进发展，加大金融支持实体经济的力度，把钱用在刀刃上。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国库欣在7月26日止当周原油库存减少190万桶，降至2012年4月以来的最低水平。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月原油产量降至四个月低点，因利比亚与伊拉克出现的动荡和冲突扰乱供应。(完)

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