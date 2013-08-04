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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 07:53 BJT

国际油市：NYMEX原油下跌，因就业数据疲弱重燃需求忧虑

路透新加坡8月5日 - 美元原油期货周一亚洲盘初下滑，连续第二日下跌，因美国非农就业数据疲弱，重燃市场对美国需求的忧虑。

2332GMT，美国9月原油期货 下跌0.28美元至每桶106.66美元，前日收低0.95美元。该合约上周上涨2.1%，为7月12日止当周以来最大单周涨幅。

布兰特原油期货 下跌0.21美元至每桶108.74美元，前日收跌0.59美元。该合约上周收涨1.7%，结束了连跌两周的走势。

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