国际油市：美国原油期货上涨，因库存降幅大于预期提升需求前景

伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)被西方视为相对温和的领导人。他在就任后的首次新闻发布会上表示，他“下定决心”要解决争端，并愿意参与“认真和实质性的”谈判。

美国石油协会(API)数据显示，美国原油库存上周减少量超过预期，因炼油厂产量微升。汽油库存下滑，馏分油库存增加。

能源资料协会(EIA)周二称，全球液态燃料库存在今年第三季的下降幅度将远小于近年同期水平，但它也提高了今年的全球石油需求展望。

伊拉克医疗和警察消息人士称，周二巴格达发生一系列针对繁华市场及购物街的汽车炸弹袭击，造成至少51人死亡，超过100人受伤。近几个月以来当地暴力事件剧增。

军方人士称，周二在也门中部，有一架军方直升机被部族人员击落，至少有九名也门军人丧生。该地区的武装人员曾多次炸毁输油管道。(完)

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