国际油市：美国原油期货上涨，因库存降幅大于预期提升需求前景

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)被西方视为相对温和的领导人。他在就任后的首次新闻发布会上表示，他“下定决心”要解决争端，并愿意参与“认真和实质性的”谈判。
美国石油协会(API)数据显示，美国原油库存上周减少量超过预期，因炼油厂产量微升。汽油库存下滑，馏分油库存增加。
能源资料协会(EIA)周二称，全球液态燃料库存在今年第三季的下降幅度将远小于近年同期水平，但它也提高了今年的全球石油需求展望。
伊拉克医疗和警察消息人士称，周二巴格达发生一系列针对繁华市场及购物街的汽车炸弹袭击，造成至少51人死亡，超过100人受伤。近几个月以来当地暴力事件剧增。
军方人士称，周二在也门中部，有一架军方直升机被部族人员击落，至少有九名也门军人丧生。该地区的武装人员曾多次炸毁输油管道。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA