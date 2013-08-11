国际油市：早盘持稳，此前因中国需求上升及供应中断忧虑而上涨

中国7月表观石油需求较上年同期增长5.5%，因炼厂在结束季节性维护工作后增加产量，寄望于经济在两年的增长趋缓之后正在回稳。

国际能源署(IEA)周五表示，北美页岩油产业繁荣阻止了全球油价大幅攀升，而石油输出国组织(OPEC)几个成员国在面临动荡形势与基础设施问题的情况下仍努力维持产量。

墨西哥总统Enrique Pena Nieto今日稍后将宣布大范围的能源行业整顿计划。该国执政党领袖周日对路透表示，该计划不会向私人石油公司颁发开采该国石油的许可，但提议修改宪法，允许私人石油企业向石油行业投资。(完)

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