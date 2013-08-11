国际油市：早盘持稳，此前因中国需求上升及供应中断忧虑而上涨

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走跌，美攻打叙利亚带动避险需求
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
中国7月表观石油需求较上年同期增长5.5%，因炼厂在结束季节性维护工作后增加产量，寄望于经济在两年的增长趋缓之后正在回稳。
国际能源署(IEA)周五表示，北美页岩油产业繁荣阻止了全球油价大幅攀升，而石油输出国组织(OPEC)几个成员国在面临动荡形势与基础设施问题的情况下仍努力维持产量。
墨西哥总统Enrique Pena Nieto今日稍后将宣布大范围的能源行业整顿计划。该国执政党领袖周日对路透表示，该计划不会向私人石油公司颁发开采该国石油的许可，但提议修改宪法，允许私人石油企业向石油行业投资。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/徐文焰；审校 戴素萍)
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美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。