国际油市：NYMEX原油亚洲盘初持稳，未受利比亚供应疑虑影响

运能达每日60万桶的利比亚两大石油出口港在刚复工几个小时后再度陷入停滞，港口安保再度实施两周罢工，令港口停运。

墨西哥总统Enrique Pena Nieto周一提议整顿本国能源行业，向民间企业提供利润共享契约，但投资者认为这一举措过于谨慎，出现一些墨西哥资产卖盘。

周一公布的对七位分析师进行的路透调查显示，上周美国商业原油和汽油库存料下滑，但馏分油库存可能增加。

交易员和行业消息人士称，欧洲炼厂本周将每日削减约50万桶的原油加工量，因石油价格飙升损及其获利。

美国未来几日将公布零售销售、消费者物价指数(CPI)、房屋开工年率、工业生产和地区制造业指数等数据。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文