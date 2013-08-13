国际油市：NYMEX原油亚洲盘初持稳，未受利比亚供应疑虑影响

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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运能达每日60万桶的利比亚两大石油出口港在刚复工几个小时后再度陷入停滞，港口安保再度实施两周罢工，令港口停运。
墨西哥总统Enrique Pena Nieto周一提议整顿本国能源行业，向民间企业提供利润共享契约，但投资者认为这一举措过于谨慎，出现一些墨西哥资产卖盘。
周一公布的对七位分析师进行的路透调查显示，上周美国商业原油和汽油库存料下滑，但馏分油库存可能增加。
交易员和行业消息人士称，欧洲炼厂本周将每日削减约50万桶的原油加工量，因石油价格飙升损及其获利。
美国未来几日将公布零售销售、消费者物价指数(CPI)、房屋开工年率、工业生产和地区制造业指数等数据。(完)
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(编译 石冠兰 审校 于春红)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。