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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 09:05 BJT

国际油市：油价因获利卖压下滑，但利比亚和伊拉克供应疑虑提供支撑

利比亚周二对其石油买家称，该国不能承诺在下个月准时交货，因为罢工活动导致其主要海运终端的运转瘫痪。

行业消息人士称，伊拉克石油出口较上年同期停滞不前，下个月恐将大幅下滑，尽管该国南部重要出口终端的主要工程已经展开。

美国石油协会(API)公布数据显示，美国上周原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。

周二的路透调查显示，美国上周商业原油和汽油库存料下降，馏分油库存则增加。

美国7月零售销售上升，暗示消费者加速支出，这可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束一项重大的刺激经济计画。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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