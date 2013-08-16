国际油市：油价遭逢获利卖压下滑，但中东情势引发供应忧虑支撑价格

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
埃及穆斯林兄弟会的支持者周四袭击并纵火焚烧开罗的一座政府大楼，而同时，遇难者家属试图在开罗一个清真寺前从数百残缺尸体中寻找家人。此前一天，埃及安全部队枪杀了数百名穆尔西支持者。
利比亚总理Ali Zeidan周四称，政府将采用一切手段，包括必要时使用武装力量，来阻止该国主要港口的罢工保安人员自行卖出石油。
四名石油官员周四称，伊拉克仍未决定是否在9月对巴士拉的石油出口终端(BOT)进行全面维护，这给已经担忧利比亚供应中断和埃及动荡局势的石油市场带来更多不确定性。
美国国家飓风中心在最新公告中表示，加勒比海最西北部地区的天气扰动目前有50%的可能会在未来48小时内演变成热带气旋。
美国矿产资源部称，北达科他州的石油产量仍预计将在未来数月大幅增长，尽管6月增长幅度远小于预期。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。