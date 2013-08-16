国际油市：油价遭逢获利卖压下滑，但中东情势引发供应忧虑支撑价格

埃及穆斯林兄弟会的支持者周四袭击并纵火焚烧开罗的一座政府大楼，而同时，遇难者家属试图在开罗一个清真寺前从数百残缺尸体中寻找家人。此前一天，埃及安全部队枪杀了数百名穆尔西支持者。

利比亚总理Ali Zeidan周四称，政府将采用一切手段，包括必要时使用武装力量，来阻止该国主要港口的罢工保安人员自行卖出石油。

四名石油官员周四称，伊拉克仍未决定是否在9月对巴士拉的石油出口终端(BOT)进行全面维护，这给已经担忧利比亚供应中断和埃及动荡局势的石油市场带来更多不确定性。

美国国家飓风中心在最新公告中表示，加勒比海最西北部地区的天气扰动目前有50%的可能会在未来48小时内演变成热带气旋。

美国矿产资源部称，北达科他州的石油产量仍预计将在未来数月大幅增长，尽管6月增长幅度远小于预期。(完)

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