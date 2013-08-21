国际油市：美国原油期货小升，受中东局势支撑

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
伦敦10月布兰特原油期货 跌0.05美元，至每桶110.10美元。
业界消息人士称，利比亚约一半的出口能力仍因国内局势动荡而维持关闭。
路透对分析师的初步调查显示，上周美国商业原油库存或下降140万桶。本周稍后美国能源资料协会(EIA)将公布一周数据。
美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存减少120万桶，汽油库存减少370万桶，馏分油库存增加180万桶。
美国原油期货 料将重新测试104.49美元的支撑位，很有可能跌破该水准，进一步下跌至103.62。
Seaway输油管道将俄克拉荷马州库欣的原油送到美国墨西哥湾的炼厂。库欣是指标美国原油期货的交割点。周二该输油管道关闭。
美联储周三将公布最新一次政策会议的记录。外界普遍预期该会议记录将透露美联储计划何时缩减购债规模的线索。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。