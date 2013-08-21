国际油市：美国原油期货小升，受中东局势支撑

伦敦10月布兰特原油期货 跌0.05美元，至每桶110.10美元。

业界消息人士称，利比亚约一半的出口能力仍因国内局势动荡而维持关闭。

路透对分析师的初步调查显示，上周美国商业原油库存或下降140万桶。本周稍后美国能源资料协会(EIA)将公布一周数据。

美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存减少120万桶，汽油库存减少370万桶，馏分油库存增加180万桶。

美国原油期货 料将重新测试104.49美元的支撑位，很有可能跌破该水准，进一步下跌至103.62。

Seaway输油管道将俄克拉荷马州库欣的原油送到美国墨西哥湾的炼厂。库欣是指标美国原油期货的交割点。周二该输油管道关闭。

美联储周三将公布最新一次政策会议的记录。外界普遍预期该会议记录将透露美联储计划何时缩减购债规模的线索。(完)

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