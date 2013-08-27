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市场报道 | 2013年 8月 27日 星期二 09:18 BJT

国际油市：美国原油期货升至106美元上方，受叙利亚紧张情势支撑

美国周一称，其认为叙利亚总统巴沙尔应对该国上周发生的使用化学武器袭击平民事件负责。美国国务卿克里称该事件为“道德败坏的行为”。

利比亚Marsa al-Brega油港周末在上周重启后首次成功实现原油装船。

伊朗新任能源部长表示，当前的高油价损及伊朗石油出口，因高油价会令美国等国的高成本原油生产更为划算。

路透调查初步显示，美国商业原油库存上周料下降，炼厂产能利用率位于高位，汽油库存可能因季节性因素影响而下滑。

奥巴马政府周一对国会发出警告称，若国会议员未能迅速提高政府借贷上限，则美国可能很快在10月中旬过后就没钱支应帐款。

中国国家统计局发言人周一表示，中国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象，外部环境也有改善。发言人称，中国能够实现今年经济增长预期目标，中国的政策微调增强了企业对宏观经济的信心。 (完)

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