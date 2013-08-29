国际油市：NYMEX原油因库存大增而跌向109美元；关注叙利亚局势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
布兰特10月原油期货 跌0.79美元报115.82，周三一度触及六个月高点117.34。
能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存上周增加近300万桶至3.62亿桶，远超过路透调查预估的增加20万桶。
库欣原油库存上周减少83.7万桶，该地库存自6月末以来已下降26%至3,659万桶。
布兰特原油较美国原油溢价每桶超过6美元，为6月以来最阔，因预期美国原油合约交割地库欣的供应增加。Genscape称，一辆装有原油的火车已到达俄克拉荷马州的Stroud，这可能意味着会有更多供应通过Hawthorn管道输送到库欣。
美国总统奥巴马周三表示，叙利亚政府将因上周使用化学武器而受到“国际惩罚”，但明确表示，采取军事回应将受限，因要避免将美国拖入另一场中东战争。
利比亚总理阿里表示，正寻求找到一种和平方式来结束石油行业的罢工，但若有必要将采取替代行动。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 石冠兰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。