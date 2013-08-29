国际油市：NYMEX原油因库存大增而跌向109美元；关注叙利亚局势

布兰特10月原油期货 跌0.79美元报115.82，周三一度触及六个月高点117.34。

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存上周增加近300万桶至3.62亿桶，远超过路透调查预估的增加20万桶。

库欣原油库存上周减少83.7万桶，该地库存自6月末以来已下降26%至3,659万桶。

布兰特原油较美国原油溢价每桶超过6美元，为6月以来最阔，因预期美国原油合约交割地库欣的供应增加。Genscape称，一辆装有原油的火车已到达俄克拉荷马州的Stroud，这可能意味着会有更多供应通过Hawthorn管道输送到库欣。

美国总统奥巴马周三表示，叙利亚政府将因上周使用化学武器而受到“国际惩罚”，但明确表示，采取军事回应将受限，因要避免将美国拖入另一场中东战争。

利比亚总理阿里表示，正寻求找到一种和平方式来结束石油行业的罢工，但若有必要将采取替代行动。(完)

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