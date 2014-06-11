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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 09:06 BJT

国际油市：美国原油期货持稳，汽油库存下降盖过原油库存增加的影响

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库存增加150万桶，库欣库存减少21.3万桶。原油日进口量下降34.5万桶至740万桶。美国最近一周汽油库存减少44.1万桶，预期为增加84.3万桶。

石油输出国组织(OPEC)周三将开会讨论生产政策，每桶100美元以上的价格，将使OPEC部长们乐于维持现状。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的月报称，美国5月原油总产量触及26年来最高，平均日产840万桶。EIA称，预测2015年平均日产原油927万桶，将为1972年以来最高。(完)

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(编译 李爽/李春喜 审校 于春红)
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