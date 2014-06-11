国际油市：美国原油期货持稳，汽油库存下降盖过原油库存增加的影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降

波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。