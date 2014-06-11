国际油市：美国原油期货持稳，汽油库存下降盖过原油库存增加的影响

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库存增加150万桶，库欣库存减少21.3万桶。原油日进口量下降34.5万桶至740万桶。美国最近一周汽油库存减少44.1万桶，预期为增加84.3万桶。
石油输出国组织(OPEC)周三将开会讨论生产政策，每桶100美元以上的价格，将使OPEC部长们乐于维持现状。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的月报称，美国5月原油总产量触及26年来最高，平均日产840万桶。EIA称，预测2015年平均日产原油927万桶，将为1972年以来最高。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 李爽/李春喜 审校 于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)