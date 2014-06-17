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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 08:31 BJT

国际油市：伊拉克加强安全戒备令美国原油价格下滑，市场关注美国动向

8月布兰特原油期货 下跌0.04美元，至每桶112.90美元。该合约上日结算价上涨0.48美元，至每桶112.94美元，此前触及日高113.28美元。

美国表示可能发动空中打击，且不排除与伊朗一道支持伊拉克政府的可能，此前伊拉克逊尼派穆斯林叛乱分子发起的激战已遭到战争罪指控。

美国官员证实与伊朗就伊拉克形势进行会谈，表示美-伊接触不会包括军事合作。

伊朗和六大国官员本周在维也纳举行会议，探讨是否能在7月20日最后期限之前敲定一份全面协议，对伊朗的核计划加以限制，来换取西方解除对该国的制裁。

俄罗斯周一切断对乌克兰的天然气输送，双方在天然气欠款问题上各执己见，可能导致对欧洲其它地区的供应中断，俄乌两国之间重建和平的希望也将受挫。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/许娜；审校 徐文焰/龚芳)
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