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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 09:40 BJT

国际油市：美国原油跌破106美元，因伊拉克出口数据缓解供应担忧

根据路透追踪的6月1-21日船运数据，伊拉克南部地区石油日均出口量为253万桶，接近5月所及的2003年来纪录最高水准258万桶。伊南部地区石油产量占全国产量的90%。

利比亚东部的Hariga港口运营方周一表示，该港口再次关闭。

美国国务卿克里周一承诺，美国将“持续强力”支持伊拉克，但他表示，伊拉克只有在领导人采取紧急团结措施的情况下，才能保持完整。

路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料减少130万桶。

乌克兰东部两个主要地区的分离势力领导人之一Alexander Boroday周一称，分离势力已经同意与乌政府军停火，直到6月27日。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/杜明霞；审校 王兴亚)
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