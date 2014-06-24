国际油市：美国原油跌破106美元，因伊拉克出口数据缓解供应担忧

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
根据路透追踪的6月1-21日船运数据，伊拉克南部地区石油日均出口量为253万桶，接近5月所及的2003年来纪录最高水准258万桶。伊南部地区石油产量占全国产量的90%。
利比亚东部的Hariga港口运营方周一表示，该港口再次关闭。
美国国务卿克里周一承诺，美国将“持续强力”支持伊拉克，但他表示，伊拉克只有在领导人采取紧急团结措施的情况下，才能保持完整。
路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料减少130万桶。
乌克兰东部两个主要地区的分离势力领导人之一Alexander Boroday周一称，分离势力已经同意与乌政府军停火，直到6月27日。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/杜明霞；审校 王兴亚)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。