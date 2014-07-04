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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 09:32 BJT

国际油市：美国原油期货将创一个月最大单周跌幅，因供应疑虑减缓

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。

西方国家外交官周四表示，伊朗在会谈时已经下调了对未来核浓缩规模的需求，但西方国家敦促伊朗作出更多妥协。

伊拉克库尔德自治区政府威胁称，如果中央政府继续试图阻止该自治区独立出口石油，将提出控告。

伊斯兰国(Islamic State)武装人员周四控制了叙利亚最大油田，加强对东部Deir al-Zor省份的控制。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 石冠兰/郑茵)
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