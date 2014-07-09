国际油市：美国原油略涨，为九日来首升

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
巴勒斯坦官员周三称，加沙至少23人因轰炸遇难。以色列称这次轰炸可能只是开始，其后可能对伊斯兰好战份子展开长期进攻。
法国外长周二称，过去几天，俄罗斯和其他五国中部份国家在伊朗核问题上的“态度出现分歧”。
在主要港口封锁结束一周后，利比亚石油部门向恢复正常又取得很大进展，在重启一块油田后，原油产量可能从目前水平倍增。
美国石油协会(API)数据周二显示，美国截至7月4日当周原油库存减少170万桶，分析师预期为减少220万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王丽鑫; 审校 王兴亚/龚芳)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)