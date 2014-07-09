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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 09:28 BJT

国际油市：美国原油略涨，为九日来首升

巴勒斯坦官员周三称，加沙至少23人因轰炸遇难。以色列称这次轰炸可能只是开始，其后可能对伊斯兰好战份子展开长期进攻。

法国外长周二称，过去几天，俄罗斯和其他五国中部份国家在伊朗核问题上的“态度出现分歧”。

在主要港口封锁结束一周后，利比亚石油部门向恢复正常又取得很大进展，在重启一块油田后，原油产量可能从目前水平倍增。

美国石油协会(API)数据周二显示，美国截至7月4日当周原油库存减少170万桶，分析师预期为减少220万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王丽鑫; 审校 王兴亚/龚芳)
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