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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 08:43 BJT

国际油市：美国原油进一步下滑，受汽油需求疲弱及利比亚供应增加影响

随着抗议活动消退，利比亚石油产业希望一切回归正常，但要想提高产量将需花费数月时间，而且考虑到政治动荡蔓延至该国，未来仍有可能出现动荡。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。

管道运营商Enbridge周三表示，从伊利诺斯州到俄克拉荷马州的Flanagan South石油管道将于第三季末完成建设，将于第四季初开始输送石油。该管道每日可输送石油60万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/许娜；审校 于春红/张荻)
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