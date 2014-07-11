国际油市：美国原油期货或将连续第三周收低，因供应疑虑缓解

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
利比亚国家石油公司发言人周四称，该国石油日产量增加至35万桶，因南部El Sharara油田产量上升。
联合国原子能机构周四称，伊拉克宣称的落入武装分子手中的核材料属于“低级别”，并不构成重大安全威胁。
石油输出国组织(OPEC)预期其2015年全球油市份额将连续第三年萎缩，部分是受美国页岩油开采热潮影响，表明全球需求增长没有给该组织带来任何慰藉。
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布的数据显示，第二季商品基金回报丰厚，主要受金属和能源价格上涨提振。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 徐文焰/张荻； 审校 白云)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿