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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 08:33 BJT

国际油市：美国原油期货或将连续第三周收低，因供应疑虑缓解

利比亚国家石油公司发言人周四称，该国石油日产量增加至35万桶，因南部El Sharara油田产量上升。

联合国原子能机构周四称，伊拉克宣称的落入武装分子手中的核材料属于“低级别”，并不构成重大安全威胁。

石油输出国组织(OPEC)预期其2015年全球油市份额将连续第三年萎缩，部分是受美国页岩油开采热潮影响，表明全球需求增长没有给该组织带来任何慰藉。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布的数据显示，第二季商品基金回报丰厚，主要受金属和能源价格上涨提振。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 徐文焰/张荻； 审校 白云)
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