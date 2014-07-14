国际油市：美国原油略升向101美元，地缘政治紧张局势令供应疑虑加剧

利比亚国家石油公司NOC发言人周日表示，该国原油日产量已经增至47万桶，因为El Sharara油田在抗议结束后扩大产量。

伊拉克议会周日未能打破政治僵局组建新政府。此时伊斯兰武装分子已经逼近距离首都巴格达不到50英里(80公里)的地方。未产生任何结果的议会会议结束后，首都巴格达和郊区遭遇炸弹袭击。

库尔德斯坦地区政府的一位高级消息人士周五表示，库尔德军队已经从巴格达政府手中夺取北部Kirkuk油田的全面控制权。

以色列周一似乎未如威胁所称的那样对加沙地区的炮火袭击升级，尽管拒绝接受西方提议与哈马斯(巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动)达成停火协议。

国际能源署(IEA)周五称，随着全球经济增长，全球石油需求将在明年再度加快增长；而美国和加拿大供应增加将再度满足这些需求增长，并且进一步侵蚀石油输出国组织(OPEC)的市场份额。不过IEA也在月度报告中表示，若干地区石油生产仍面临很高风险。 (完)

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