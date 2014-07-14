国际油市：美国原油略升向101美元，地缘政治紧张局势令供应疑虑加剧

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
利比亚国家石油公司NOC发言人周日表示，该国原油日产量已经增至47万桶，因为El Sharara油田在抗议结束后扩大产量。
伊拉克议会周日未能打破政治僵局组建新政府。此时伊斯兰武装分子已经逼近距离首都巴格达不到50英里(80公里)的地方。未产生任何结果的议会会议结束后，首都巴格达和郊区遭遇炸弹袭击。
库尔德斯坦地区政府的一位高级消息人士周五表示，库尔德军队已经从巴格达政府手中夺取北部Kirkuk油田的全面控制权。
以色列周一似乎未如威胁所称的那样对加沙地区的炮火袭击升级，尽管拒绝接受西方提议与哈马斯(巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动)达成停火协议。
国际能源署(IEA)周五称，随着全球经济增长，全球石油需求将在明年再度加快增长；而美国和加拿大供应增加将再度满足这些需求增长，并且进一步侵蚀石油输出国组织(OPEC)的市场份额。不过IEA也在月度报告中表示，若干地区石油生产仍面临很高风险。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李爽/李春喜; 审校 许娜/白云)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。