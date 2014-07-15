国际油市：美国原油升穿101美元，中东紧张局势加剧重燃供应疑虑

联合国周一将工作人员从利比亚撤离。班加西和的黎波里的冲突导致至少13人死亡，国际机场因而关闭。

巴格达北部一个小镇的居民周一发现12具布有枪决伤口的尸体，此前逊尼派叛乱分子之间发生冲突，可能最终颠覆已占领伊拉克北部和西部大部分地区的联盟。

市场还关注维也纳进行的伊朗核计划谈判。美国国务卿克里称，周一与伊朗方面进行了良好而严肃的对话，在距达成协议的最后期限7月20日不到一周之际，双方都在抓紧弥合有关伊朗核计划的分歧。

为平息伊朗和巴勒斯坦军方冲突，埃及周一建议双方在开罗举行会谈后停火。加沙当局称逾170人在冲突中死亡。

路透对6名分析师的调查周一显示，美国商业原油库存上周料减少200万桶，因炼厂活动增加。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻