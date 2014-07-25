国际油市：美国原油持于102美元附近，但周线可能下滑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欧盟(EU)各国政府周四考虑的制裁方案目标直指俄罗斯国有银行，这将是乌克兰危机以来最严厉的制裁措施。这些银行在向蹒跚的俄罗斯经济提供融资方面至关重要。
Genscape周四公布的数据显示，截至7月22日的四天，已经处在六年低位的库欣原油库存进一步减少了16.3万桶。
虽然美国长期以来一直担心伊拉克库尔德地区独立销售石油的问题，但据船只追踪卫星的数据，一艘从伊拉克库尔德斯坦出发的油轮还有两天就要抵达美国港口。
美国劳工部周四公布的数据显示，经季节调整后，7月19日当周初请失业金人数减少1.9万人至28.4万人，为2006年2月以来最低水平，表明经济持续复苏。
不过，国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。
加沙当局表示，以色列军队周四袭击了一座位于联合国管理的学校内的避难所，造成至少15人死亡，加沙冲突死亡人数因此增至逾760人。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/许娜；审校 白云/郑茵)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。