版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 09:14 BJT

国际油市：美国原油持于102美元附近，但周线可能下滑

欧盟(EU)各国政府周四考虑的制裁方案目标直指俄罗斯国有银行，这将是乌克兰危机以来最严厉的制裁措施。这些银行在向蹒跚的俄罗斯经济提供融资方面至关重要。

Genscape周四公布的数据显示，截至7月22日的四天，已经处在六年低位的库欣原油库存进一步减少了16.3万桶。

虽然美国长期以来一直担心伊拉克库尔德地区独立销售石油的问题，但据船只追踪卫星的数据，一艘从伊拉克库尔德斯坦出发的油轮还有两天就要抵达美国港口。

美国劳工部周四公布的数据显示，经季节调整后，7月19日当周初请失业金人数减少1.9万人至28.4万人，为2006年2月以来最低水平，表明经济持续复苏。

不过，国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。

加沙当局表示，以色列军队周四袭击了一座位于联合国管理的学校内的避难所，造成至少15人死亡，加沙冲突死亡人数因此增至逾760人。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/许娜；审校 白云/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐