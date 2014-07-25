国际油市：美国原油持于102美元附近，但周线可能下滑

欧盟(EU)各国政府周四考虑的制裁方案目标直指俄罗斯国有银行，这将是乌克兰危机以来最严厉的制裁措施。这些银行在向蹒跚的俄罗斯经济提供融资方面至关重要。

Genscape周四公布的数据显示，截至7月22日的四天，已经处在六年低位的库欣原油库存进一步减少了16.3万桶。

虽然美国长期以来一直担心伊拉克库尔德地区独立销售石油的问题，但据船只追踪卫星的数据，一艘从伊拉克库尔德斯坦出发的油轮还有两天就要抵达美国港口。

美国劳工部周四公布的数据显示，经季节调整后，7月19日当周初请失业金人数减少1.9万人至28.4万人，为2006年2月以来最低水平，表明经济持续复苏。

不过，国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。

加沙当局表示，以色列军队周四袭击了一座位于联合国管理的学校内的避难所，造成至少15人死亡，加沙冲突死亡人数因此增至逾760人。(完)

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