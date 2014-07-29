国际油市：美国原油进一步跌向101美元，受累于油品库存增长预估

路透在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布报告前的调查显示，7月25日当周美国商业原油库存料下滑，油品库存上升。

据消息人士称，美国商务部已暂停审批至少两家公司对出口轻度加工原油的申请。在美国页岩气革命推动原油产量激增的背景下，那实际等于暂缓了业内原油出口的努力。

美国和欧洲领导人周一同意对俄罗斯金融、国防和能源行业进行更大范围的制裁，因乌克兰称其军队向马航MH17飞机坠毁地点靠近。

以色列总理纳坦亚胡周一严厉警告加沙战争可能是持久战，令近期停火的希望破灭。

美联储官员本周的政策声明可能会有微妙但重要的转变，因为他们在争取更多时间去评估美国经济力道，并计划最终如何以及何时升息。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻