国际油市：美国原油进一步跌向101美元，受累于油品库存增长预估

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布报告前的调查显示，7月25日当周美国商业原油库存料下滑，油品库存上升。
据消息人士称，美国商务部已暂停审批至少两家公司对出口轻度加工原油的申请。在美国页岩气革命推动原油产量激增的背景下，那实际等于暂缓了业内原油出口的努力。
美国和欧洲领导人周一同意对俄罗斯金融、国防和能源行业进行更大范围的制裁，因乌克兰称其军队向马航MH17飞机坠毁地点靠近。
以色列总理纳坦亚胡周一严厉警告加沙战争可能是持久战，令近期停火的希望破灭。
美联储官员本周的政策声明可能会有微妙但重要的转变，因为他们在争取更多时间去评估美国经济力道，并计划最终如何以及何时升息。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王丽鑫； 审校 于春红)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2