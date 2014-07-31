国际油市：美国原油跌破100美元，可能录得九个月最深月度跌幅

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存幅超过预期，而汽油和馏分油库存增幅低于预期。
一项路透调查周三显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产出料高于6月，因利比亚供应恢复，超过了伊拉克冲突和安哥拉减产的影响。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。
EIA数据周三显示，美国5月原油出口达到每日28.8万桶，为1999年4月以来最高。
伊拉克库尔德斯坦试图不受伊拉克限制而独立出口石油的努力在周三又遇阻，土耳其石油部门官员和行业消息人士称，该自治地区至地中海地区输油管道已关闭数周。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王丽鑫； 审校 张涛/李婷仪)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)