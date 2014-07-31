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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 08:54 BJT

国际油市：美国原油跌破100美元，可能录得九个月最深月度跌幅

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存幅超过预期，而汽油和馏分油库存增幅低于预期。

一项路透调查周三显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产出料高于6月，因利比亚供应恢复，超过了伊拉克冲突和安哥拉减产的影响。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

EIA数据周三显示，美国5月原油出口达到每日28.8万桶，为1999年4月以来最高。

伊拉克库尔德斯坦试图不受伊拉克限制而独立出口石油的努力在周三又遇阻，土耳其石油部门官员和行业消息人士称，该自治地区至地中海地区输油管道已关闭数周。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/王丽鑫； 审校 张涛/李婷仪)
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