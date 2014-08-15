国际油市：美国原油缓慢跌向95美元，需求前景笼罩疑云

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。德国第二季经济下滑0.2%，低于德国央行预估的持平。法国GDP连续第二季未有成长。
中国7月表观原油需求较6月下降6%，原油加工量略微下滑，成品油净出口量为今年迄今最高。
利比亚国家石油公司官员称，“几日内”Es Sider港将恢复石油出口，此前港口因抗议活动已经关闭近一年。
俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯将维护自己的利益，但不想因此而与外部世界对抗。普京数月来一直对乌克兰危机持强硬立场，上述讲话显示出和解倾向。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 李爽/张荻； 审校 张若琪/张涛)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。