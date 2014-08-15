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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 08:56 BJT

国际油市：美国原油缓慢跌向95美元，需求前景笼罩疑云

欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。德国第二季经济下滑0.2%，低于德国央行预估的持平。法国GDP连续第二季未有成长。

中国7月表观原油需求较6月下降6%，原油加工量略微下滑，成品油净出口量为今年迄今最高。

利比亚国家石油公司官员称，“几日内”Es Sider港将恢复石油出口，此前港口因抗议活动已经关闭近一年。

俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯将维护自己的利益，但不想因此而与外部世界对抗。普京数月来一直对乌克兰危机持强硬立场，上述讲话显示出和解倾向。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 李爽/张荻； 审校 张若琪/张涛)
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