国际油市：美国原油期货延续前两日涨势，投资者押注油价触底

布兰特原油期货 结算价上涨1.76美元或3.3%，报每桶54.75美元，盘中在55.62-51.41美元区间波动。

尽管油服公司Genscape估计，上周美国库欣库存增加230万桶，让美国本已处于纪录高位的库存进一步升高，但油价仍上涨。

美国一家炼厂罢工，以及美国消费者支出和制造业数据令人失望，均未能压低油价。炼厂罢工意味着市场上原油供应增多。(完)

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