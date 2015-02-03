国际油市：美国原油期货延续前两日涨势，投资者押注油价触底

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
布兰特原油期货 结算价上涨1.76美元或3.3%，报每桶54.75美元，盘中在55.62-51.41美元区间波动。
尽管油服公司Genscape估计，上周美国库欣库存增加230万桶，让美国本已处于纪录高位的库存进一步升高，但油价仍上涨。
美国一家炼厂罢工，以及美国消费者支出和制造业数据令人失望，均未能压低油价。炼厂罢工意味着市场上原油供应增多。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 李爽)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。