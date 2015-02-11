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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:47 BJT

国际油市：美国原油上扬，因原油库存增幅小于预期

0006 GMT，美国3月原油期货上涨0.68美元至每桶50.70美元。上日结算价下跌2.84美元，或5.4%，至每桶50.02。

布兰特原油3月合约 上日结算价下跌1.91美元，或3.3%，至56.43美元。

美国石油协会(API)周二在市场结算后公布，美国上周原油库存上升，因炼厂减少产出，而汽油和馏分油库存也增加。

国际能源署(IEA)称，一直到2020年，美国都将是石油供应增长的主要来源，即便最近油价崩跌。对于页岩油增长将加剧放缓的预期，国际能源署并不认同。

IEA还在中期油市报告中称，油价可能在远低于过去三年高位的水准企稳。油价自6月高点115美元已大幅下跌，1月一度逼近45美元。

美国能源资料协会(EIA)对今明两年美国原油日产量的预估基本上同上月预估一致。

EIA预计美国2015年原油日产量在930万桶，略低于上月预估的931万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 李爽/张荻； 审校 张涛)
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