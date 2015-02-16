国际油市：油价继续攀升，布兰特原油期货触及八周高位

一名石油官员表示，利比亚El Sarir油田仍无法向Hariga港口输送石油，此前油田北部的一条管道遭到破坏，目前正在修复当中。

一位知情人士称，艾克森美孚(Exxon Mobil) 旗下Beaumont炼厂一个日产量达24万桶的常压蒸馏单元(CDU)的产量不断减少。

在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。