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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 08:44 BJT

国际油市：油价继续攀升，布兰特原油期货触及八周高位

伦敦4月布兰特原油期货 上涨0.53美元，至每桶62.05美元，周五结算价涨2.24美元。该合约一度升至八周高位62.32美元。

周五公布的数据显示，美国钻井平台数量降至2011年8月以来最低。

许多交易商和分析师都认为，全球每日原油供应量过剩近200万桶。他们表示，基本面并没什么能够说明过去两周油价反弹的改变。

一名石油官员表示，利比亚El Sarir油田仍无法向Hariga港口输送石油，此前油田北部的一条管道遭到破坏，目前正在修复当中。

一位知情人士称，艾克森美孚(Exxon Mobil) 旗下Beaumont炼厂一个日产量达24万桶的常压蒸馏单元(CDU)的产量不断减少。

在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，截止2月10日当周基金经理增持美国原油期货和期权净多仓。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/许娜；审校 张荻/孙茉莉)
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