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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 08:24 BJT

国际油市：美国原油期货跌向49美元，2月录得去年6月来首次月度上涨

布兰特原油期货跌0.34美元，报每桶62.24美元。2月上涨18%，创2009年5月以来最大单月涨幅。

布兰特原油较美国原油期货升水CL-LCO1=R上周五升至每桶13美元，为2014年1月以来最阔水平。

路透调查周五显示，受访分析师认为油价可能已经触底，而且应可在2015下半年回升，因过去一年的油价大跌已开始遏制产量。

BAKER HUGHES称本周美国原油钻井平台降33座至2011年7月来最低的986座，降幅为年初以来最小。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国12月汽油需求飙升至七年高位，馏分油需求触及四年最高。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍/郑茵)
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