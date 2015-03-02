国际油市：美国原油期货跌向49美元，2月录得去年6月来首次月度上涨

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
布兰特原油期货跌0.34美元，报每桶62.24美元。2月上涨18%，创2009年5月以来最大单月涨幅。
布兰特原油较美国原油期货升水CL-LCO1=R上周五升至每桶13美元，为2014年1月以来最阔水平。
路透调查周五显示，受访分析师认为油价可能已经触底，而且应可在2015下半年回升，因过去一年的油价大跌已开始遏制产量。
BAKER HUGHES称本周美国原油钻井平台降33座至2011年7月来最低的986座，降幅为年初以来最小。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国12月汽油需求飙升至七年高位，馏分油需求触及四年最高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍/郑茵)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)