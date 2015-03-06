版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 08:55 BJT

国际油市：美国原油小升至51美元上方，周线有望自三周来首度上扬

布兰特原油较美国原油期货CL-LCO1=R升水结算时报9.66美元，较上日的8.80美元扩大。

利比亚各派周四在联合国支持下进行谈判，此前利比亚宣布11个油田面临不可抗力，因安全局势恶化。

据目击者称，伊斯兰国武装分子在伊拉克提克里特东北部点燃油井，以阻止什叶派民兵和伊拉克军队对他们的进攻。

伊朗外长周四表示，该国或可以部分接受暂停核计划10年的提议，不过拒绝讨论细节。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐