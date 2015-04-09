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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:34 BJT

国际油市：美国原油期货反弹，上日大跌逾6%

路透新加坡4月9日 - 美国原油期货周四亚洲盘初上涨约0.5美元，上日大跌逾6%后反弹。

美国原油3月期货上日结算价跌3.56美元，或6.6%，报每桶50.42美元，因上周美国原油库存猛增1,095万桶至4.824亿桶，为14年来最大增幅，且沙特3月原油产量创下每日1,030万桶的记录。

0000 GMT，美国原油5月合约 上涨0.52美元，至每桶50.94。

布兰特原油5月期货 上扬0.51美元，至每桶56.06，该合约上日结算价报55.55美元，跌3.55美元，或6%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻；审校 张若琪)

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