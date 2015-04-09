国际油市：美国原油期货反弹，上日大跌逾6%

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透新加坡4月9日 - 美国原油期货周四亚洲盘初上涨约0.5美元，上日大跌逾6%后反弹。
美国原油3月期货上日结算价跌3.56美元，或6.6%，报每桶50.42美元，因上周美国原油库存猛增1,095万桶至4.824亿桶，为14年来最大增幅，且沙特3月原油产量创下每日1,030万桶的记录。
0000 GMT，美国原油5月合约 上涨0.52美元，至每桶50.94。
布兰特原油5月期货 上扬0.51美元，至每桶56.06，该合约上日结算价报55.55美元，跌3.55美元，或6%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻；审校 张若琪)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。