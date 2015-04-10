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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:24 BJT

国际油市：美国原油守在50美元之上，因德国数据强劲且伊朗核谈判不确定

路透新加坡4月10日 - 美国原油期货周五早盘几无波动，守在每桶50美元上方，因德国经济数据表现强劲，而且伊朗核计划谈判存在不确定性。

今日开盘价与周四结算价基本持平。布兰特原油期货周四盘中急升4%，因德国工业生产和贸易数据，以及希腊偿还一笔国际货币基金组织(IMF)贷款等因素推高欧洲股市。

0002GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货 报每桶51.81美元，较周四结算价仅涨0.02美元。

布兰特5月原油期货 上涨0.23美元，至每桶56.80美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 李爽)
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