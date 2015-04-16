国际油市：美国原油因数据疲弱跌破56美元，但中东局势提供支撑

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
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6月布兰特原油期货 跌0.52美元至62.80美元。上日结算价上涨3.51美元。5月合约周三到期，结算价上升1.89美元至60.32美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅小于预期，因进口量下降；另外汽油库存减少而馏分油库存增加。
伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)周三称，该国4月原油出口可达创纪录的每日310万桶，因南部油田产出仍然强劲。
国际能源署(IEA)周三发布月报称，也门冲突已经导致其4月原油日产量减半至6万桶，并引燃中东原油供应安全的担忧。
IEA在月报中将2015年全球石油需求增幅预估上调9万桶/日，至108万桶/日，今年的平均日需求量达到9,360万桶。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周三称，只有六大国解除所有制裁，才会接受核协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/杜明霞；审校 李爽)
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