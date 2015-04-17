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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 08:54 BJT

国际油市：美国原油跌向56美元，因OPEC产量增加引燃供应过剩忧虑

OPEC公布月报称，3月成员国原油日产量大增81万桶，但OPEC今年原油日需求预估仅上调8万桶。

伊斯兰国(Islamic State, IS)武装周四攻入位于Baiji的伊拉克最大炼油厂，控制了储油罐等设备。

也门部落武装控制了南部一个重要油港和位于Hadramawt省的机场。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 于春红/张涛)
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