国际油市：美国原油跌向56美元，因OPEC产量增加引燃供应过剩忧虑

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
OPEC公布月报称，3月成员国原油日产量大增81万桶，但OPEC今年原油日需求预估仅上调8万桶。
伊斯兰国(Islamic State, IS)武装周四攻入位于Baiji的伊拉克最大炼油厂，控制了储油罐等设备。
也门部落武装控制了南部一个重要油港和位于Hadramawt省的机场。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 于春红/张涛)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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