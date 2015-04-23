国际油市：美国原油微升，也门局势抵消美国库存上升的影响

6月布兰特原油期货 尚未交易；周三结算价上涨0.65美元至62.73美元，因沙特牵头的联军战机轰炸也门，沙特前一天刚宣布，针对与伊朗结盟的胡塞叛军的空袭结束。

一些专家认为且独立数据显示，美国页岩油产量可能还没下降，不过周度政府估算产量减少，已引发原油交易商的乐观情绪。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油日产量减少1.8万桶或0.2%，为四周来第三次下滑。

挪威原油和天然气生产商Statoil ASA 高管周三对路透说，公司今年没有增加北美钻机数量的计划。(完)

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