国际油市：美国原油几近持平，美活跃钻机数下滑抵消中东增产影响

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透新加坡5月5日 - 美国原油期货周二亚市早盘几近持平，中东供应充沛打压油市，但美国活跃钻机数进一步减少带来部分支撑。
“伊拉克上月原油出口量创30年高位的消息公布后，供应增加忧虑犹存...但美元疲软及美国活跃钻机数持续下滑给西德克萨斯中质油(WTI)带来些许支撑，”澳新银行在周二早间报告中称。
0015GMT，美国6月原油期货 微跌0.04美元，至每桶58.89美元。
指标布兰特原油期货 亦跌0.04美元，至每桶66.41美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。