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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 08:34 BJT

国际油市：美国原油几近持平，美活跃钻机数下滑抵消中东增产影响

路透新加坡5月5日 - 美国原油期货周二亚市早盘几近持平，中东供应充沛打压油市，但美国活跃钻机数进一步减少带来部分支撑。

“伊拉克上月原油出口量创30年高位的消息公布后，供应增加忧虑犹存...但美元疲软及美国活跃钻机数持续下滑给西德克萨斯中质油(WTI)带来些许支撑，”澳新银行在周二早间报告中称。

0015GMT，美国6月原油期货 微跌0.04美元，至每桶58.89美元。

指标布兰特原油期货 亦跌0.04美元，至每桶66.41美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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