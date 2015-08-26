国际油市：美国原油持稳于六年半低点附近，经济和供应双重顾虑犹存

澳新银行在报告中称，周二中国的降息安抚了大宗商品市场，不过市场人气仍然谨慎，涨势料有限。

“将美国的高成本供应挤出市场需要的时间较预期要长的多，短期内可能使市场严重供应过剩，”该行称。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至8月21日当周，美国原油库存下降730万桶，至4.493亿桶，分析师们预期由于炼厂产能利用率上升，库存增加100万桶。市场在等待周三美国能源资料协会(EIA)的数据。

伊朗石油部长尚甘尼周二表示，一旦国际制裁解除，伊朗将扩大石油产量，夺回失去的出口份额。

根据初步的装运数据，尼日利亚计划10月至少日出口原油204万桶，为今年最高水平。(完)

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