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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 08:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌逾3%，因日圆反弹

路透东京4月15日 - 指标东京期胶周一早盘跌逾3%，因日圆从近期跌势中反弹，兑美元上涨，触发投资者纷纷抛售。上周的涨势推动该合约涨至两周高位。

0014GMT，TOCOM指标9月期胶合约 <0#2JRU:>跌3.4%或9.5日圆，报每公斤266.9日圆。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 戴素萍)
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