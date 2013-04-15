亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌逾3%，因日圆反弹

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透东京4月15日 - 指标东京期胶周一早盘跌逾3%，因日圆从近期跌势中反弹，兑美元上涨，触发投资者纷纷抛售。上周的涨势推动该合约涨至两周高位。
0014GMT，TOCOM指标9月期胶合约 <0#2JRU:>跌3.4%或9.5日圆，报每公斤266.9日圆。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 戴素萍)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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