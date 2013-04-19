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货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 14:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶涨逾3%，脱离五个月低点

路透东京4月19日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五上涨逾3%，从上日触及的五个月低点反弹。

0604GMT，TOCOM指标9月期胶 <0#2JRU:>上涨8.7日圆或3.5%，报每公斤253.9日圆。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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