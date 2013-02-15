版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 09:53 BJT

亚洲橡胶: TOCOM指标期胶下跌3%受日圆走强打压,至2月1日来低点

路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五盘中下跌3%,受到欧洲衰退加剧以及日圆在G20会议前走强的影响.

0134GMT,指标7月合约 <0#2JRU:>报每公斤321日圆,较上日收盘下跌10日圆,或3%,为2月1日来最低.

上周日圆兑美元下跌帮助该合约升至337.8日圆,为2012年3月末以来指标合约的高点.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐