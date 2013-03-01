亚洲橡胶：TOCOM期胶跌逾3%至逾两个月低位，受亚股和需求前景拖累

0332 GMT，TOCOM指标8月期胶 跌8.7日圆至284.3日圆。该合约一度跌至每公斤283日圆，为去年12月20日以来的最低位。

上海期货交易所交投最活跃的9月期胶合约 一度跌至每吨23,555元人民币，为去年9月以来的最低位，随后削减跌幅至925元人民币，报每吨23,865元人民币。(完)