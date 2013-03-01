亚洲橡胶：TOCOM期胶跌逾3%至逾两个月低位，受亚股和需求前景拖累

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透东京3月1日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五跌逾3%至逾两个月低位，上海指标期胶跌逾4%，因为亚洲股市下跌，而且橡胶需求前景恶化。
0332 GMT，TOCOM指标8月期胶 跌8.7日圆至284.3日圆。该合约一度跌至每公斤283日圆，为去年12月20日以来的最低位。
上海期货交易所交投最活跃的9月期胶合约 一度跌至每吨23,555元人民币，为去年9月以来的最低位，随后削减跌幅至925元人民币，报每吨23,865元人民币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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