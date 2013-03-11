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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 07:02 BJT

亚洲橡胶：3月11日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

3月 283.8 78 282.7 37

4月 286.8 138 284.7 26

5月 292.0 320 287.8 27

6月 295.4 387 291.2 131

7月 298.4 967 294.2 149

8月 301.1 4,951 296.6 1,232

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为 0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻 审校 王兴亚)

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