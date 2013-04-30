更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌0.3%，本月下跌6.5%(3月29日)

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
(更正：因英文原文有误，在3月29日的报导中，内文第二段期胶结算价应为“274日圆”，非“240日圆”)
路透东京3月29日 - 指标东京期胶周五下跌0.3%，本月以下跌6.5%作收，受塞浦路斯纾困案之后的欧元区需求疑虑所影响。
东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期约9月合约 下跌0.9日圆，结算报每公斤274.0日圆。
TOCOM橡胶在3月18日触及三个月低位269.5日圆，3月11日时曾达到303.3日圆，是2月21日之后最高位。
“由于假期因素缺乏海外投资人参与，因此市场没什么变动，”东京一位不愿具名的经纪商称。
上海期货交易所周五表示，其指定交割仓库的橡胶库存较上周五增加1.5%。
日本2月工业生产意外下降，且核心消费者物价连续第四个月下滑，凸显央行在带动经济复苏与实现2%通胀率目标上面临挑战。
泰国一名政府高层官员周四称，该国将再削减两个月的橡胶出口。泰国是全球最大的橡胶生产国与出口国。
上海期胶主力9月合约 下跌135元人民币，报每吨22,165元(3,600美元)。
新加坡商品交易所今日因假期休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/隋芬/艾茂林)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：