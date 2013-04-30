更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌0.3%，本月下跌6.5%(3月29日)

(更正：因英文原文有误，在3月29日的报导中，内文第二段期胶结算价应为“274日圆”，非“240日圆”)

路透东京3月29日 - 指标东京期胶周五下跌0.3%，本月以下跌6.5%作收，受塞浦路斯纾困案之后的欧元区需求疑虑所影响。

东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期约9月合约 下跌0.9日圆，结算报每公斤274.0日圆。

TOCOM橡胶在3月18日触及三个月低位269.5日圆，3月11日时曾达到303.3日圆，是2月21日之后最高位。

“由于假期因素缺乏海外投资人参与，因此市场没什么变动，”东京一位不愿具名的经纪商称。

上海期货交易所周五表示，其指定交割仓库的橡胶库存较上周五增加1.5%。

日本2月工业生产意外下降，且核心消费者物价连续第四个月下滑，凸显央行在带动经济复苏与实现2%通胀率目标上面临挑战。

泰国一名政府高层官员周四称，该国将再削减两个月的橡胶出口。泰国是全球最大的橡胶生产国与出口国。

上海期胶主力9月合约 下跌135元人民币，报每吨22,165元(3,600美元)。

新加坡商品交易所今日因假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/隋芬/艾茂林)