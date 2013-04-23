版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 15:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，追随上海期胶跌势

“TOCOM期胶价格跟随上海期胶走势，后者大幅下挫,因中国公布疲弱经济数据后市场担心需求降低，”东京一交易商说。

上海主力9月期胶 跌3.1%至每吨18,365元人民币日内低位，收报每吨18,465元人民币。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

近月新加坡商品交易所5月期胶 最新报每公斤236.1美分，下跌3.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐