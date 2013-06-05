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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:57 BJT

亚洲橡胶：获利了结打压东京期胶下跌1.7%，但日圆走软提供一定支撑

美元兑日圆周三再次跌破100日圆关口，因日本首相安倍晋三公布的新增长措施不及市场预期，打击日股大跌。

交易员称，市场交投也很清淡，因为投资者等待本周稍晚出炉的重要美国就业报告。

美国5月就业增速可能仅是略微加快，暗示经济仍未有改观，不足以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激性货币政策的规模。

TOCOM期胶料在250-270日圆的狭窄区间内交投，因供应受限继续带来支撑，此外其它外部因素可能会打压期胶价格，例如日圆和油价走势动荡。

上海期交所主力9月期胶合约 收跌290元人民币，报每吨18,820元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤239.3美分，下跌5.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 高琦)
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