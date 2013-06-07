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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 17:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至4月中以来最低，连续第四周录得跌幅

“我认为期胶可能下探4月低点242.6日圆。中国需求在下半年可能并不强劲，”一位东京的交易员表示，“下周TOCOM期胶料在230-250日圆之间交投。市场现在完全受日圆走势的驱动。”

上海期交所主力9月合约 报每吨18,330元人民币，盘中触及合约低点18,175元，昨日收报18,530元。

中国的橡胶库存巨大，令该国的需求在最近几周受抑，轮胎制造商转而买入更便宜的本地橡胶，来补充他们的库存。

上海期交所的橡胶库存已经增至114,324吨，接近三年高位。

新加坡商品交易所近月7月橡胶合约 最新报每公斤236.50美分，下跌4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王兴亚)
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