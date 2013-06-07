亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至4月中以来最低，连续第四周录得跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“我认为期胶可能下探4月低点242.6日圆。中国需求在下半年可能并不强劲，”一位东京的交易员表示，“下周TOCOM期胶料在230-250日圆之间交投。市场现在完全受日圆走势的驱动。”
上海期交所主力9月合约 报每吨18,330元人民币，盘中触及合约低点18,175元，昨日收报18,530元。
中国的橡胶库存巨大，令该国的需求在最近几周受抑，轮胎制造商转而买入更便宜的本地橡胶，来补充他们的库存。
上海期交所的橡胶库存已经增至114,324吨，接近三年高位。
新加坡商品交易所近月7月橡胶合约 最新报每公斤236.50美分，下跌4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。