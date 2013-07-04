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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 23:45 BJT

亚洲橡胶：7月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 242.0 33 241.0 2

* 8月 242.3 26 242.4 1

* 9月 243.3 39 242.8 16

* 10月 245.0 138 243.9 3

* 11月 246.2 869 245.2 109

* 12月 246.9 4670 246.2 839

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 李军; 审校　利棣儿)

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