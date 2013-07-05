版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 6日 星期六 00:18 BJT

亚洲橡胶：7月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 240.0 27 241.8 6

* 8月 241.1 12 242.3 10

* 9月 242.0 29 243.1 43

* 10月 243.3 62 244.0 19

* 11月 244.4 517 245.0 230

* 12月 245.1 2978 245.7 833

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐