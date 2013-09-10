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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 15:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近一周低点，受油价走低拖累

“油价走低是促使投资者卖出合约避险的主要原因，”一位曼谷交易员表示。

周二布兰特原油期货跌至一周低点113美元下方，因俄罗斯提议让叙利亚交出化学武器由国际社会控制，平息了该国遭受打击的担忧，亦使原油供应担忧缓解。

交易员称，泰国内阁周二通过向胶农支付补贴的议案不大可能影响国际橡胶价格，因市场已经消化了该措施的影响。

“政府仅仅给胶农额外补贴以抵消收入减少，这与市场机制毫无关系，”泰国合艾橡胶中心的一位交易员表示。

交易员称，指标期胶合约收在重要支撑位每公斤280日圆上方，这暗示周三期胶可能反弹。

上海期货交易所主力1月期胶合约 跌365元人民币，收报每吨20,550元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李春喜 审校 田建华)

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