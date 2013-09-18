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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 18:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨第二日，受助于日股攀升

日股日经指数 周三升至八周高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅将温和缩减刺激规模的预期提振。

“上海股市上升亦为TOCOM指标期胶提供一些支撑，”Yoshida说。

上海期交所橡胶主力1月期胶合约 上涨605元人民币，报每吨20,795元。午后尾盘一度触及20,820元的一周高位。

中国市场周四和周五逢中秋节假期休市。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤240.70美分，上升0.70美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 田建华)

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